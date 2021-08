Le PIB croît de 16,2% au 2ème trimestre de 2021

Après une quasi-stagnation en début d’année (+0,2%), le produit intérieur brut (PIB) réel a marqué une baisse de moins 2,0 % au deuxième trimestre de 2021. En glissement annuel, et compte tenu de l’effet de base induit par le freinage de l’activité au printemps 2020, suite aux mesures de confinement, la croissance du PIB a affiché une correction plutôt « technique » de +16,2 % au deuxième trimestre de 2021, après une croissance de moins 1,7 % au trimestre précédent, a fait savoir dimanche, l’Institut national de la statistique (INS).

Il est à rappeler que le 2e trimestre de 2020, a vu l’adoption d’un confinement général, à l’origine d’un arrêt presque complet de la plupart des activités économiques et commerciales en Tunisie, ce qui induit un taux de croissance négatif de 19,8% (en glissement annuel).

La baisse de 2% au cours du 2e trimestre de cette année est principalement due à la régression de la valeur ajoutée des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés de 35,2%, des transports de 20,9%. et de la construction à 17,1 %. La valeur ajoutée du secteur de l’agriculture et de la pêche a enregistré un repli de 4,7 %.

En revanche, la production dans toutes les industries manufacturières, comme le secteur du textile, de l’habillement et de la chaussure a progressé de 53 %, et celui du secteur de l’industrie des matériaux de construction et de la céramique de 63,5 %.

Le secteur des industries mécaniques et électriques a augmenté de 56,7% et celui des industries chimiques a gagné 4,7%.

Les industries agricoles et alimentaires ont augmenté de 3,1%, selon l’Institut de la statistique qui a ajouté que la production du secteur minier a augmenté de 24,1% et du secteur de la construction de 46,9%, en plus du développement du secteur de l’extraction de pétrole et de gaz naturel de 16,3 % à la fin du deuxième trimestre de 2021.

Dans son dernier rapport de juin 2021, la Banque mondiale a prévu une croissance de l’économie tunisienne de 4 % sur l’ensemble de l’année 2021, contre une croissance de 2,6 % et de 2,2 % en 2023.