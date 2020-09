Le plus grand camp de réfugiés de Grèce dévasté par un incendie

Un incendie a ravagé, mercredi 9 septembre au petit matin, le plus grand camp de réfugiés de Grèce, qui abrite plus de 12 000 migrants, quatre fois plus que sa capacité d’accueil, sur l’île de Lesbos.

D’après des médias, l’incendie aurait été déclenché par des migrants qui se sont rebellés contre des mesures d’isolement destinées à empêcher la propagation du coronavirus dans le camp emblématique et surpeuplé de Moria. Selon les pompiers, le camp a été presque entièrement détruit. Ils précisent que pour l’instant « il n’y a pas de victimes, mais quelques blessés légers avec des problèmes respiratoires dus à la fumée ».

Des centaines de demandeurs d’asile fuyaient à pied dans la nuit vers le port de Mytilène, mais ils ont été bloqués par les véhicules des forces de l’ordre. D’autres se sont abrités dans les collines environnant le camp.