Le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté a atterri aux Etats-Unis

Sept ans après son décollage, la sonde Osiris-Rex a accompli sa mission: livrer à l’humanité le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté dans l’espace, et le premier par la Nasa.

La capsule contenant l’échantillon a atterri dimanche dans le désert de l’Utah aux Etats-Unis, au terme d’une vertigineuse descente finale à travers l’atmosphère terrestre, entamée à 44.000 km/h.

La chute, observée par des capteurs de l’armée, a été freinée par deux parachutes successifs, permettant d’atteindre la vitesse voulue d’environ 17 km/h au moment de toucher le sol.

Environ 20 minutes plus tard, une équipe est arrivée sur les lieux afin de s’assurer de l’état de la capsule.

La Nasa a confirmé qu’aucune brèche n’avait été constatée.

« Félicitations à l’équipe d’Osiris-Rex », a déclaré le patron de la Nasa, Bill Nelson, lors du direct vidéo de l’agence spatiale. Cette mission a « rapporté quelque chose d’extraordinaire, le plus gros échantillon d’astéroïde jamais reçu sur Terre. »

Celui-ci doit aider à « améliorer notre compréhension des astéroïdes qui pourraient frapper la Terre », ainsi que de « l’origine de notre système solaire », a-t-il souligné.

L’échantillon, prélevé en 2020 sur l’astéroïde Bennu, doit contenir environ 250 grammes de matière, selon l’estimation de l’agence spatiale américaine, soit bien plus que les deux précédents échantillons d’astéroïdes rapportés par des missions japonaises. La capsule a été enveloppée puis placée dans un filet, qui a été soulevé par un hélicoptère pour être emporté jusqu’à une « salle blanche » temporaire.

L’enjeu était d’exposer la capsule le moins longtemps possible au sable du désert américain, afin d’éviter toute contamination de l’échantillon qui pourrait fausser les analyses ultérieures.

- Publicité-