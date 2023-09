Le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté va être rapporté sur Terre par la Nasa 

La Nasa s’apprête à rapporter sur Terre le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté. C’est une première pour l’agence spatiale américaine. Sept ans après son décollage, la sonde Osiris-Rex doit atterrir ce dimanche 24 septembre dans le désert de l’Utah, aux Etats-Unis.

La sonde Osiris-Rex a prélevé en 2020 des cailloux et de la poussière sur l’astéroïde Bennu. Quelque 250 grammes de matière (+ ou – 100 grammes), selon l’estimation de la Nasa, qui doivent « nous aider à mieux comprendre les types d’astéroïdes qui pourraient menacer la Terre », et éclairer « le tout début de l’histoire de notre système solaire », a souligné le patron de l’agence spatiale, Bill Nelson.

« Le retour de cet échantillon est vraiment historique », a déclaré à l’AFP Amy Simon, scientifique à la Nasa. « Cela sera le plus gros échantillon que nous rapportons depuis les roches lunaires » du programme Apollo, conclu en 1972.

