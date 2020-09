Le point sur l’état des routes après les orages et pluies dans certaines régions

Certaines routes sont encore coupées suite aux fortes précipitations qui se sont abattus, dimanche et lundi, dans des régions de l’est de la Tunisie.

La Direction générale de la Garde nationale a appelé, lundi, les usagers de la route à la vigilance, les exhortant à s’éloigner des cours d’eau et éviter les zones d’accumulation d’eau.

– La route régionale n°95 au niveau de Moknine et reliant Mahdia à Moknine. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route régionale n°82 reliant Teboulba et Bekalta.

– La route régionale n°90 au niveau de Sidi Bennour et reliant Ksour Essaf à Sidi Bennour. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route régionale n°82 reliant Teboulba à Bekalta.

– La route régionale n°93 au niveau de Mazdour et reliant Menzel Harb à Jammel. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route régionale n°88 reliant Bembla et Bennane.

– La route régionale n°94 au niveau de Menzel Hayet reliant Zeramdine à Menzel Hayet. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route régionale n°86 reliant Jemmam et Mzouagha.

– La route régionale n°824 au niveau de Oued Guelta à Ouerdanine et reliant Ethrayet à Mootmar. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route régionale n°88.

– La route régionale n°191 (Route Chiba) reliant Sid Bennour et Chiba. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route régionale n°82 reliant Bekalta et Baghdadi.

– La route régionale n°88 (au niveau de l’usine de plastique à Moknine) et reliant Touza à Moknine. Les usagers de ce tronçon peuvent emprunter la route de Bouhjar et Banane.

– La route régionale n°1561 reliant Ouerdanine et Msaken. Les usagers de la route peuvent emprunter la route de Ethrayet.

Pour de plus amples informations, la Direction générale de la Garde nationale met à la disposition des citoyens les numéros suivants:

71 963 512

71 960 448

193 (Districts et secteurs de la Garde nationale)