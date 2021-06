Le policier qui a tué George Floyd condamné à 22 ans et demi de prison

Le policier blanc Derek Chauvin a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, une lourde peine qui reflète l’impact planétaire du drame.

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a immédiatement salué une décision « historique » qui selon lui permet aux proches du quadragénaire noir et aux Etats-Unis « de faire un pas de plus vers la réconciliation », après treize mois tumultueux.

Le président démocrate Joe Biden, élu avec le soutien de la communauté afro-américaine, a salué une sentence qui lui « semble juste ».

Elle est aussi rarissime. Avant Derek Chauvin, seuls une dizaine de policiers américains ont écopé de peine de prison pour des meurtres commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Bien que ce dossier ait bouleversé les Etats-Unis, le juge Peter Cahill a juré ne pas avoir fondé sa décision sur « l’émotion » ni « sur l’opinion publique ». « Je ne cherche pas à envoyer un message », a-t-il assuré dans une courte allocution.

Dans un document de 22 pages, il motive sa sévérité par plusieurs facteurs: Derek Chauvin « a abusé de sa position de confiance et d’autorité », a agi « avec une grande cruauté » et en présence d’enfants et avec l’aide de collègues, écrit-il.

Pour la première fois depuis le drame, le policier de 45 ans, qui est détenu depuis deux mois dans une prison de haute sécurité, a pris publiquement la parole vendredi lors d’une audience chargée en émotions.

« A cause de questions légales en suspens, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade mais, brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd », a-t-il dit, sans exprimer ni excuses ni regrets.