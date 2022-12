Le port de Radès à la 232ème place sur 370, en performance portuaire

Parue le 29 novembre 2022, l’étude sur les Transports Maritimes 2022 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) prévoit que la croissance du commerce maritime mondial restera modérée cette année à 1,4% et atteindre un taux annuel moyen de 2,1% sur la période 2023-2027, inférieur à la moyenne des trois décennies précédentes de 3,3%. Les données de la CNUCED indiquent que l’indice de connectivité des transports maritimes réguliers de la Tunisie continue de se dégrader depuis plus d’une décennie.

Il est ainsi passé de 10,06 au troisième trimestre 2011 à 5,53 au troisième trimestre 2022. Ces données coïncident avec celles de la deuxième édition de l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) produit par la Banque Mondiale et S&P Global Market Intelligence publié fin 2021. Ces dernières indiquent que le port de Radès, qui concentre 80% du trafic de conteneurs du pays et constitue un maillon majeur d’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiale, ne jouit pas d’un bon classement à l’échelle internationale.

Le port de Radès figure ainsi à la 232ème place avec un score de -0,821 selon une approche « technique » de la performance portuaire (agrégation des heures d’arrivée et d’accostage) et à la 237ème place avec un score de -0,164 selon une approche « statistique » de la performance portuaire (une approche prenant en compte la qualité et le caractère adéquat des infrastructures, le savoir-faire des salariés, etc.) sur un classement comprenant 370 ports.