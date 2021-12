Le porte-avions US Harry S. Truman mène des opérations tactiques avec la Marine tunisienne

Le porte-avions USS Harry S. Truman (CVN 75), ses navires et ceux de la Marine tunisienne Hannon (612) et Tunis (502) ont effectué de multiples opérations tactiques, lors de l’exercice NADHOR 21-11, afin de renforcer la sécurité maritime et d’accroître l’interopérabilité entre les deux marines, les 20 et 21 décembre 2021.

« L’un des principaux objectifs de notre groupe d’attaque depuis notre entrée dans la région est de renforcer notre interchangeabilité avec nos partenaires et alliés par le biais d’une coopération et d’un entraînement renforcés », a déclaré le contre-amiral Curt Renshaw, commandant du Carrier Strike Group 8. « En nous entraînant avec la Tunisie, nous sommes en mesure d’aider à continuer à renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans la région – un objectif partagé par nos deux marines. »

Les deux marines ont exécuté un exercice de visite, de recherche et de saisie (VBSS), des exercices de défense aérienne simulée, des exercices de manœuvre tactique et un exercice de tir réel sur le champ de tir de Ben Ghilouf.

Au cours des exercices d’interopérabilité, trois membres du ministère tunisien de la Défense tunisien ont visité l’USS Harry S. Truman pour de hauts officiers de l’U.S. Navy et d’en apprendre davantage sur le groupe d’attaque du porte-avions.

Le ministère tunisien de la Défense a noté que : « Cet exercice, NADHOR 21-11, fait partie d’une série d’exercices navals bilatéraux avec nos homologues américains. Il incarne la forte volonté des deux pays d’accentuer notre coopération et de renforcer l’interopérabilité. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir mené le tout premier exercice naval bilatéral avec un porte-avions de l’US Navy. Nous nous réjouissons toujours de nous entraîner avec l’U.S. Navy, car cela nous donne l’occasion d’affiner nos capacités et de poursuivre notre relation maritime durable. »

Récemment, le destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke USS The Sullivans (DDG 68) et les navires de patrouille offshore de la marine tunisienne TNS Jugurtha (P610) et TNS Carthage (P503), ont mené ensemble de multiples opérations tactiques, des visites à bord, des exercices de recherche et de saisie, ainsi qu’un entraînement intégré de recherche et de sauvetage, afin de renforcer la sécurité maritime et d’accroître l’interopérabilité entre les deux marines.

La conduite d’un entraînement de haut niveau avec nos partenaires tunisiens prouve notre engagement à développer la capacité des deux pays à mener des opérations de sécurité maritime en Méditerranée, renforçant ainsi la coopération entre les forces américaines et tunisiennes à l’appui d’objectifs de sécurité communs, a affirmé le commandement US.

Le groupe d’intervention effectue un déploiement de routine dans la zone d’opérations de la Sixième Flotte des États-Unis pour travailler aux côtés des forces maritimes alliées et partenaires, en se concentrant sur les efforts de coopération en matière de sécurité du théâtre, qui contribuent à la stabilité régionale.

La Sixième Flotte des États-Unis, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et interagences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.