Le porte-avions USS Gerald R. Ford va quitter le Moyen-Orient

Le porte-avions USS Gerald R. Ford quittera dans les prochains jours la Méditerranée orientale où il avait été envoyé en octobre, juste après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, ont annoncé deux responsables américains sur ABC News. Porte-avions le plus récent et le plus grand de la marine américaine, le Ford était sur le point de terminer son premier déploiement opérationnel lorsqu’il avait été redirigé vers la Méditerranée orientale après les attaques du 7 octobre menées par le Hamas en territoire israélien. Le positionnement par Washington du bâtiment, ainsi que de cinq autres navires de guerre dans la région, avait pour objectif de dissuader le Hezbollah et l’Iran d’élargir le conflit à l’échelle régionale. En décembre, le chef du Pentagone a prolongé le déploiement du porte-avions pour la troisième fois, alors que les tensions restent élevées dans la région. Les deux hauts responsables américains qui s’exprimaient sur ABC News ont indiqué que dans les « prochains jours », le porte-avions et d’autres navires de surface retourneraient au port d’attache du transporteur, à Norfolk, en Virginie. Ils ont toutefois souligné que les États-Unis disposeraient toujours d’une grande capacité militaire dans la région et d’une grande flexibilité, avec la possibilité de déployer des croiseurs et des destroyers supplémentaires.

