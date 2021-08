Le PPDU dénonce les ingérences dans les affaires internes de la Tunisie

Le Parti des Patriotes Démocrates Unifié (PPDU) a dénoncé ce qu’il qualifie d’ingérence américaine et des axes régionaux des les affaires de la Tunisie et les tentatives d’utiliser le militantisme de sa jeunesse et de son peuple pour servir des agendas étrangers.

Dans une déclaration, samedi, le PPDU a également dénoncé le recours de certains partis et organisations aux forces de domination dans le monde et leurs alliés et leur implication dans les questions internes de la Tunisie.

Il a appelé toutes les forces nationales progressistes à la vigilance et la coordination pour défendre la souveraineté du pays et de sa décision nationale.

Les tentatives des forces régionales et internationales et à leur tête les USA de s’immiscer dans les affaires internes de la Tunisie s’accélèrent et se multiplient dans le but de servir leurs intérêts et ceux de leurs agents, a mis en garde le parti.

Le président de la République Kais Saied a reçu, vendredi soir, au palais de Carthage, une délégation officielle américaine conduite par l’adjoint du conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Jonathan Finer, qui était porteur d’un message écrit du président américain Joe Biden au président de la République.

Les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet dernier par Saied ont été au centre de l’entretien.

Le chef de l’Etat a, dans ce sens, précisé que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’application des dispositions de la Constitution et répondent à une large volonté populaire, dans un contexte de crise politique, économique et sociale et de propagation de la corruption.

Il a mis en garde contre les tentatives de certains de propager des rumeurs et de diffuser de fausses nouvelles sur l’état de la situation en Tunisie, affirmant qu’il n’y a aucune crainte à avoir pour les valeurs de liberté, de justice et de démocratie que la Tunisie partage avec la société américaine.

Pour sa part, Jonathan Finer a indiqué que le président américain suit de près l’évolution de la situation en Tunisie et voue tout le respect à la Tunisie et à son président.

Il a ajouté que l’administration américaine est consciente des défis rencontrés en Tunisie, en particulier au niveau économique et sanitaire, affirmant l’attachement de son pays à ses relations d’amitié stratégique avec la Tunisie et son soutien au processus démocratique tunisien.

Les Etats-Unis attendent avec intérêt les prochaines étapes à suivre par le président de la République au niveau gouvernemental et politique, a indiqué Jonathan Finer.