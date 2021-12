Le Premier ministre algérien en Tunisie à la tête d’une importante délégation ministérielle

Le Premier ministre,ministre des Finances algérien, Aïmene Ben Abderrahmane, effectue ce jeudi une visite officielle en Tunisie. Il est accompagné d’une importante délégation ministérielle.

- Publicité-

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, cette visite vient consacrer la tradition de concertation continue et de coordination permanente entre la Tunisie et l’Algérie.

Elle traduit a, également, la volonté des dirigeants des deux pays de hisser les excellentes relations tuniso-algériennes au niveau d’un partenariat stratégique global et durable en réponse aux attentes des des deux peuples frères, ajoute la même source.

Au cours de cette visite, le Premier ministre algérien et la délégation l’accompagnant seront reçus, au Palais de Carthage, par le Président de la République Kaïs Saïed.

Au programme de la visite, une séance de travail ministérielle co-présidée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Ben Abderrahmane.

Cette visite officielle s’inscrit, aussi, dans le cadre de la préparation des prochaines échéances bilatérales, dont en particulier la 22e session des travaux de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne, le Comité de Suivi, ainsi que les réunions des différents commissions sectorielles et activités de coopération bilatérale.

Elle représente , en outre, une opportunité d’examiner les aspects de la coopération tuniso-algérienne dans divers domaines prioritaires pour les deux pays et les moyens de la développer davantage en convenant de projets communs et en mettant en place des mécanismes pratiques et efficaces, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’industrie, de l’énergie, dans le secteur des infrastructures et le développement des zones frontalières.

Cette visite sera l’occasion de poursuivre la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon le communiqué de la Présidence du gouvernement.