Le Premier ministre algérien félicite Elyes Fakhfakh

Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, a, dans un entretien téléphonique, vendredi, félicité le nouveau chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, à la suite de sa prise de fonction officielle.

Lors de cette conversation, Fakhfakh et Djerad ont souligné l’excellence des liens de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays et procédé à un échange de vues sur les voies et moyens de développer davantage les relations bilatérales.

Les deux parties ont affirmé leur volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique”, indique un communiqué des services du Premier ministre algérien et rapporté par l’Agence de presse algérienne.