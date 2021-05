Le premier ministre français en visite à Tunis, les 2 et 3 juin prochain

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a souligné, vendredi, la portée de la visite du premier ministre français, Jean Castex à Tunis les 2 et 3 juin 2021, qui s’inscrit dans le cadre de la réunion du haut conseil de coopération franco-tunisien (HCC). Lors du conseil ministériel restreint tenu, vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, et consacré à l’examen dans domaines de coopération tuniso-française, le chef du gouvernement Hichem Mechichi, a souligné que la réunion du HCC constitue l’un des grands rendez-vous économiques visant à renforcer les relations de coopération économique, diplomatique et culturelle entre les deux pays.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, Mechichi a mis l’accent sur les relations stratégiques bilatérales entre les deux pays amis et leur attachement aux valeurs de justice, de liberté, d’égalité et des droits de l’homme.

Il a, en outre, appelé à renforcer davantage ces relations dans le cadre d’une vision commune sur l’avenir de ces relations, d’autant plus que Paris œuvre, à côté de l’Union Européenne et des bailleurs de fonds, à soutenir la coopération bilatérale avec la Tunisie.

Le chef du gouvernement a rappelé que la Tunisie représente le premier partenaire économique de l’hexagone, l’un des plus grands investisseurs, un climat d’investissement encourageant dans le cadre d’un développement solidaire qui profite à l’avenir des relations entre les deux pays.