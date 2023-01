Le Premier ministre japonais en tournée chez ses alliés du G7

Fumio Kishida a entamé lundi par la France une tournée des pays du G7 dont le Japon a pris la présidence cette année dans le cadre de la préparation de son prochain sommet qui se tiendra en mai à Hiroshima. Avec Emmanuel Macron, il doit discuter de sécurité économique, de semi-conducteurs, de changement climatique et de sujets diplomatiques brûlants comme l’Ukraine, la Chine et la menace pesant sur Taïwan et la Corée du Nord.

Le Japon participe aux sanctions contre la Russie depuis son l’invasion de l’Ukraine et il estime que cette guerre n’est pas une question européenne mais un défi à la communauté internationale dans son ensemble. Car ce qui se passe en Ukraine peut se produire en Asie en cas d’attaque chinoise de Taïwan.

Avant le prochain sommet du G7 à Hiroshima, le Japon veut s’assurer que les pays européens restent unis sur la question du soutien à l’Ukraine. La presse japonaise parle de discordance des pays européens depuis qu’Emmanuel Macron a évoqué l’idée de fournir des « garanties de sécurité » à la Russie. Elle estime aussi que la récente visite du président ukrainien à Washington symbolise la dépendance de l’Europe vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité.

Le Japon renforcera son alliance avec les États-Unis. Et utilisera le sommet du G7 à Hiroshima pour qualifier la Chine de « défi stratégique sans précèdent » pour sa sécurité et celle de la région. « L’arrière-plan de toute la diplomatie japonaise depuis 2007, c’est vraiment comment contrebalancer la Chine dans l’océan indopacifique, explique Guibourg Delamotte, auteure de La démocratie au Japon, singulière et universelle, explique que la Chine et ses ambitions seront au cœur des discussions avec les dirigeants.