Le Premier ministre libyen en visite à Malte

Le Premier ministre du gouvernement d’unité nationale, Abdelhamid Dabaiba, s’est entretenu avec le Premier ministre maltais, Robert Abela, vendredi à La Valette.

Les deux parties ont discuté d’un certain nombre de questions d’intérêt commun et des moyens de développer et de renforcer la coopération entre les deux pays.

Dabaiba et Abela ont tenu une conférence de presse conjointe à l’issue des entretiens. Dabaiba a déclaré que les deux pays avaient convenu d’augmenter le volume des investissements, et de prendre un certain nombre de mesures qui contribuent à faciliter la résidence, les visas et diverses procédures bancaires.

Il a ajouté que les deux pays ont signé un accord concernant l’ouverture de l’espace aérien après l’achèvement de la préparation des protocoles requis.

Selon Dabaiba, une réunion s’est tenue entre les ministres de l’intérieur, de la justice et de la défense pour discuter d’un certain nombre de dossiers importants concernant la communauté libyenne et traiter certains dossiers liés à la contrebande.

Les deux parties ont également convenu de tenir le Haut Comité mixte libyo-maltais et de travailler à l’activation du Libyan Capacity Building Center situé à Malte pour dispenser des formations spécialisées dans divers domaines en coopération avec les institutions maltaises.