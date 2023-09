Le premier salon « Printemps du Café » se tiendra du 5 au 8 octobre 2023, au Parc des Expositions du Kram

« Printemps du Café », est le premier salon international du café qui se tiendra du 5 au 8 octobre 2023, au Parc des Expositions du Kram, a annoncé l’organisateur de cette manifestation, Faouzi Ben Taleb. Il a ajouté lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, à Tunis, que l’objectif de ce salon qui réunira tous les acteurs du secteur, professionnels et particuliers ainsi que les passionnés du café, est de créer des plateformes et des possibilités de business autour du café. » Le salon sera marqué par la participation de 80 exposants venant de l’Indonésie, du Brésil, de la Libye et de l’Italie outre qu’une entreprise tunisienne implantée en Allemagne » a précisé Ben Taleb.Au programme de ce salon figure une exposition des technologies et des méthodes de production et de présentation du café les plus importantes dans le monde, en plus d’une exposition du patrimoine traditionnel pour la fabrication du café local . Plusieurs concours vont être organisés afin de plébisciter les meilleurs stands, le meilleur café et le meilleur reportage sur l’évènement, et ce, avec remise de médailles, a fait savoir l’organisateur La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation(APII), prendront part à ce salon en vue d’encourager la création des projets dans le secteur du café.

