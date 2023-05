Le président al-Assad aux médias tunisiens: « Aujourd’hui, je suis absolument convaincu du soutien tunisien à la Syrie »

Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que « la Tunisie n’a pas changé » malgré les conditions qu’a connues le pays durant les dix dernières années, au cours desquelles les Tunisiens ont témoigné de leurs véritables affinités envers les Syriens.

Aujourd’hui et à la suite de mon entretien avec le président Kaïs Saïed, je suis absolument convaincu du soutien tunisien à la Syrie, a ajouté le président syrien, dans une déclaration aux médias tunisiens, à l’issue de son entretien, vendredi, avec le président de la République.

La Tunisie a, à un moment, été utilisée comme base arrière de conspiration, non pas uniquement contre la Syrie, mais contre la pensée et l’appartenance arabes. Une plateforme pour la diffusion de la pensée obscurantiste dans les différents pays arabes, a-t-il déclaré.

Le président syrien a insisté sur la nécessité d’une « base populaire » et d’une « base officielle » pour mener à bien l’action arabe commune surtout, a-t-il dit, que nous sommes actuellement réunis dans le cadre d’un sommet arabe qu’il a qualifié de « crucial ».

Traduit de l’arabe par Najla et Yamina