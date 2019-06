Le président Caïd Essebsi s’entretient avec Rached Ghannouchi

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a eu, mercredi, au Palais de Carthage, un entretien avec le président du mouvement Ennadha, Rached Ghannouchi.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, Ghannouchi a indiqué que l’entretien a porté sur “la situation générale du pays, les préparatifs en prévision des prochaines échéances électorales et la consolidation du processus démocratique”.

Les derniers développements à l’échelle régionale et internationale ont, également, été évoqués au cours de l’entretien, ajoute la même source.

Dans une déclaration à l’issue de l’entretien, Rached Ghannouchi a indiqué que sa rencontre avec le chef de l’Etat a porté sur “la situation économique et sociale du pays, les élections ainsi que les préparatifs en vue de cette importante échéance”.

L’accent a été mis sur l’importance de tenir les élections à la date prévue, a-t-il ajouté.Ghannouchi a relevé que l’entretien a, aussi, porté sur les derniers développements aux plans régional et international, en particulier en Libye.

Rappelons que le chef de l’Etat a reçu ce mercredi les vœux de l’Aïd el-fitr au cours d’une cérémonie officielle organisée au Palais de Carthage. Ont notamment assisté à la cérémonie, le président du parlement Mohamed Ennaceur, le chef du gouvernement Youssef Chahed, le Mufti de la République Cheikh Othman Battikh, les membres du gouvernement, les représentants des organisations nationales, des instances supérieures, des partis politiques ainsi que les présidents des blocs parlementaires et des chefs de missions diplomatiques des pays musulmans, accrédités à Tunis.