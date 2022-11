Le président de « Afek Tounes » interdit de voyager, le ministère de l’Intérieur précise

Le président du parti « Afek Tounes », Fadhel AbdelKefi, a déclaré, ce mercredi, dans post publié sur sa page Facebook, qu’il a été interdit de voyager ce matin alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion à l’aéroport Tunis-Carthage.

Pour le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, le président du parti « Afek Tounes » a été interdit de voyager « en vertu d’une décision de justice émise début novembre courant par le Tribunal de première instance de Tunis ».

Dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse, Bouzghaya a tenu à préciser que le ministère de l’Intérieur n’était pas à l’origine de cette interdiction et qu’il ne fait qu’appliquer les décisions de justice.

Le parti « Afek Tounes » a, dans une déclaration publiée mercredi, condamné avec la plus grande fermeté cette mesure qualifiée d’ « arbitraire » et de « répressive », déplorant « l’instrumentalisation » des appareils de l’Etat dans le but de « réprimer l’opposition » et « limiter les libertés » fondamentales et individuelles.

Cette interdiction de voyager est une mesure administrative « sans motif légal », a ajouté le parti, soulignant qu’il prendra toutes les dispositions appropriées pour défendre le droit de son président de voyager et de circuler librement.