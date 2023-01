Le président de la Croatie juge «absurdes» les sanctions internationales contre la Russie

Le président croate Zoran Milanovic a qualifié d' »absurde » la série incessante de sanctions adoptées au niveau international à l’encontre de la Russie et de ses principaux dirigeants, dont le président Vladimir Poutine, en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

« Le plan ne peut pas être d’éliminer Poutine. Le plan ne peut pas être sanctionné. C’est absurde. Nous n’arriverons à rien », a déclaré Milanovic, rappelant que les sanctions n’ont pas non plus réussi à briser l’ancien président yougoslave Slobodan Milosevic, en référence à son implication dans la guerre des Balkans.

D’autre part, le chef de l’État croate a regretté que le bloc composé des États-Unis et de l’Alliance atlantique, ainsi que le bloc russe, « mènent une guerre par procuration » l’un contre l’autre « à travers l’Ukraine », rapporte le portail Total Croatia News.

« Washington et l’OTAN mènent une guerre par procuration contre la Russie à travers l’Ukraine. Et vice versa. Cependant, si vous n’avez pas de but ultime, si vous n’avez pas de plan, cela finit comme en Afghanistan », a reproché Milanovic, rappelant la montée au pouvoir des talibans en Afghanistan qui a coïncidé avec le départ des troupes américaines.