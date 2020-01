Le président de la République a choisi Elyès Fakhfakh, Coronavirus : La Tunisie n’est pas à l’abri…Toutes les mesures sont prises !, Le Brexit sera de quasi nul effet sur la Tunisie

Hi Tech « ARTAQI » remporte la La Tunisie a organisé la finale de la 4ème Edition de la compétition d’entrepreneuriat Open Startup Tunisia (OST) 2020, qui a pour objectif d’encourager l’initiative entrepreneuriale et l’innovation, de former Trend Micro prévoit une Trend Micro Incorporated, le leader mondial en matière de solutions de cybersécurité, vient de publier son recueil de prévisions pour l’année 2020. Ce document indique que les entreprises seront bientôt Taxe sur le numérique: L La France ripostera si les Etats-Unis imposent des sanctions en représailles à la taxe française sur le numérique, a prévenu lundi Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno

Finances La Bourse de Tunis clôtu La Bourse de Tunis a clôturé, la séance du lundi, en territoire positif. Le TUNINDEX a gagné 0,54% à 6 903,63 points, dans un volume total 1,962 million de dinars(MD), La bourse de Tunis clôtu La bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur un territoire positif où le Tunidex a gagné 0,22% à hauteur de 6 917,59 points dans un volume total La Bourse de Tunis clôtu La bourse de Tunis a clôturé, la séance du mercredi,sur un territoire positif, le TUNINDEX a gagné 0,29% à 6 902,30 points, dans un volume total 1,854 MD, selon Mena