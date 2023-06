Le président de la République appelle à mettre fin aux dysfonctionnements dans la distribution des céréales

Le président de la République, Kaïs Saied a mis l’accent, mardi, sur l’impératif d’assurer la distribution des céréales dans les différentes régions de la République, de manière à mettre fin aux dysfonctionnements à ce propos.

Kais Saied s’exprimait lors d’un entretien avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati , au Palais de Carthage, lequel a permis d’aborder certaines questions comme la situation des barrages, les céréales et les fourrages.

Le président de la République a également, estimé que la gestion des fourrages ne doit pas être le monopole d’une seule partie qui contrôle les prix, ajoutant que ces pratiques sont » inacceptables « .

Le Chef de l’Etat a considéré que la distribution des fourrages n’a pas été réalisée sur la base de l’équité, affirmant que l’Etat doit être la seule partie qui assure leur importation et distribution sur un même pied d’égalité.

Et de relever que la liberté en économie de marché nécessite une concurrence loyale et non pas la spéculation et le monopole.

- Publicité-