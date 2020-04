Le président de la République conduit une opération de collecte et de distribution d’aides dans la banlieue ouest de la capitale

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est déplacé, dimanche, à la caserne de la garde présidentielle à Gammarth où il a conduit une opération de collecte de dons en nature, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a participé au chargement des aides (produits alimentaires, produits de première nécessité), collectées jusqu’à dimanche à l’aube, dans les camions, avant de se déplacer à nombre de quartiers résidentiels de la banlieue ouest de la capitale pour les distribuer.

Il a ainsi appelé les citoyens à la solidarité face à ces conditions que traversent la Tunisie et l’humanité toute entière, les exhortant à faire preuve de vigilance et de discipline pour surmonter cette conjoncture difficile.

La présidence de la République poursuivra la collecte des aides et leur acheminement vers ceux qui en ont besoin, ajoute le communiqué.