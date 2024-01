Le président de la République en visite à Siliana et à Kairouan

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué, dimanche après-midi, une visite inopinée, dans le gouvernorat de Siliana, au cours de laquelle il a rencontré un groupe de citoyens qui lui ont fait part de leurs préoccupations et revendications.

Certains d’entre eux ont exhorté le président de la République à doter l’hôpital régional de Siliana d’un scanner et à accoder l’attention nécessaire aux questions liées au développement dans la région.

Lors de cette visite qui s’est déroulée devant le siège du gouvernorat, le chef de l’Etat était accompagné, notamment, du gouverneur de la région et du secrétaire général du gouvernorat.

Le Chef de l’Etat s’est rendu, auparavant, dans les délégations d’El Oueslatia et d’El Alaa, dans le gouvernorat de Kairouan, où il a pris connaissance d’un certain nombre de revendications sociales exprimées par un groupe d’habitants.

