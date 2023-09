Le président de la République en visite inopinée à la BCT

Le président de la République Kaïs Saïed a effectué vendredi une visite inopinée au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et s’est entretenu avec le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi et Nadia Kamha, vice-Gouverneur de la BCT, de la situation économique et financière du pays et de l’indépendance de la banque, et de son rôle dans le financement de l’économie.

Il a souligné l’importance de développer le texte juridique régissant l’activité de la banque centrale pour consolider son rôle, en tant qu’institution publique indépendante. A cet égard, le chef de l’Etat a précisé que « l’indépendance financière ne signifie pas l’indépendance vis-à-vis de l’Etat ».

Le président a mis l’accent sur l’importance de la cohérence entre les départements de la Banque centrale et les politiques de l’Etat, soulignant que « les dispositions de la loi 58 relative à l’indépendance des banques étaient meilleures que la loi promulguée en 2016 notamment son article 25 qui favorise les intérêts des banques commerciales » .

