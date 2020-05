Le Président de la République inaugure à Kebili un hôpital de campagne installé pour soutenir les efforts de prévention contre le Coronavirus dans la région

Le Président de la République, Kais Saied, a inauguré, lors d’une visite effectuée, lundi au gouvernorat de Kebili, un hôpital de militaire de campagne, qui a été installé au stade Mohammed Mahrez dans la ville de Kebili, en prévention du Coronavirus.

Le Président de la République a déclaré lors de cette visite que le droit à la santé » fait partie intégrante des droits de l’Homme, doit être accessible à tous sur le même pied d’égalité et ne peut pas être appréhendé en tant que marchandise ou objet à spéculation « , louant les efforts déployés par les professionnels du secteur de la santé pour lutter contre la pandémie du Coronavirus.

A cette occasion, il a salué l’initiative du Qatar pour son soutien aux efforts de la Tunisie dans la lutte contre le Coronavirus, à travers une aide pour l’installation et l’équipement de cet hôpital de campagne.

Le chef de l’état a mis l’accent sur le rôle important de l’institution militaire qui a supervisé et contribué à l’installation de cet hôpital en un temps record de 5 jours pour accueillir les patients dans le gouvernorat de Kebili qui a enregistré le deuxième plus grand taux d’infection du pays, après le Grand-Tunis.

Le directeur du soutien sanitaire relevant de l’administration générale de la santé militaire, le colonel docteur Mekki ben Salah, a expliqué à cet égard que le département en question s’est dernièrement engagé dans le gouvernorat de Kebili à travers une unité médicale multidisciplinaire, un laboratoire d’analyse bactériologique (à Douz), outre l’hôpital de campagne qui a été inauguré aujourd’hui lundi par le Président de la République, notant que cet hôpital qui fait office d’une tente climatisée de 80 mètres de long sur 10 mètres de large a une capacité d’accueil de 100 lits.

Il a précisé qu’au vu de la situation actuelle, » seulement 56 lits ont été installés, tous consacrés aux patients du Covid-19, pour respecter la distanciation entre les patients, dont 20 lits de réanimation « , expliquant que le cadre medical aura recours à cet hôpital au cas où les établissements de santé publique atteindraient le stade de saturation.

Pour sa part, le général docteur Abdelmajid Sakhri, chef du service de pneumologie de l’hôpital militaire et coordinateur du convoi sanitaire de la ville de Douz, a indiqué que l’unité médicale multidisciplinaire affectée à Douz depuis le 3 mai courant, avait assuré jusqu’à présent, 1 500 consultations gratuites pour les patients, dans différentes spécialités, dont celle du Covid-19.

De son coté, le général pharmacien, Mohamed Ben Moussa, en charge du laboratoire de bactériologie mobile relevant de la santé militaire, a indiqué que 850 tests de dépistage ont été menés jusqu’à la date du 10 mai 2020 sur des civils et des militaires, ce qui a contribué à limiter la propagation du virus.