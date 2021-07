Le président de la République met fin aux fonctions des hauts fonctionnaires, conseillers et chargées de missions de la Primature

Le président de la République, Kais Saied, a mis fin, mardi 27 juillet 2021, aux fonctions de hauts fonctionnaires de la présidence du gouvernement aux termes de décisions publiées au Journal officiel .

La première liste, celles des conseillers auprès du chef du gouvernement comprend:

Rached Ben Romdhane

Belhassen Ben Amor

Eleyes Gheriani

Abdessalam Abbassi

Slim Tissaoui

Zackaria Belkhoudja

Mofdi Mseddi

La deuxième liste touchée par les décisions de limogeage à la Primature est celle des chargés de missions auprès de la présidence du gouvernement. Il s’agit de :

Fathi Bayar

Mohamed Ali Aroui

Houssem Eddine Ben Mahmoud

Basma Daouidi épouse Bouassida

Ibtihél Ataoui épouse Cherif

Mongi Khadhraoui

Nabil Ben Hadid

Bassem Kchou

Raoudha Ben Salah épouse Chloul

Ont été également démis par le président de la République, le directeur du cabinet du chef du gouvernement, Moez Lidin Elleh Mokaddem, le secrétaire général du gouvernement, Walid Dhahbi, le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes , Abderrazak Kilani et le procureur général de l’État, directeur de la justice militaire, Taoufik Laayouni.