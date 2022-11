Le président de la République reçoit, à Carthage, le président du CA du Fonds monétaire arabe

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le président du conseil d’administration et directeur général du Fonds monétaire arabe, Abderrahmane Ben Abdallah Al Hamidi. La rencontre s’est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi.

A l’issue de cette rencontre, Al-Hamidi a fait savoir qu’un accord de crédit a été signé, vendredi, avec la Banque centrale de Tunisie pour soutenir la transition économique en Tunisie.

Evoquant l’importance de l’accord conclu entre la Tunisie et le FMI, le président du CA du FMA a considéré que cet accord permettra d’amorçer la transformation économique du pays, de booster la croissance et d’attirer les investissements étrangers. Cet accord favorisera par ailleurs, le soutien des institutions financières régionales et internationales à la Tunisie.

Al-Hamidi a également, exprimé son grand respect aux compétences tunisiennes qui ont pu défendre le programme conçu par les institutions nationales auprès du FMI, réussissant ainsi, à parvenir à l’accord en question. Il a estimé que ces compétences réussiront également, à mettre en œuvre ce programme et à réaliser le changement économique souhaité.

Il a indiqué que sa visite en Tunisie intervient pour réitérer le soutien du Fonds monétaire arabe à la mise en œuvre du programme conclu avec le FMI, à travers une assistance financière et autres.

Al-Hamidi a encore, indiqué que le Fonds monétaire arabe soutient également, les exportations tunisiennes dans le cadre de son Projet de financement du commerce arabe.

Au terme d’une déclaration filmée par la présidence de la République, il a salué le rôle joué par la BCT dans le cadre des réunions du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes à travers l’échange d’expériences dans les domaines des technologies financières et de l’inclusion et de la stabilité financières.

