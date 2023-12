Le président de la République reçoit la ministre indonésienne des AE

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, la ministre des Affaires étrangères d’Indonésie, Retno Marsudi.

A cette occasion, il a souligné la solidité des liens historiques unissant les deux pays, relevant la volonté de la Tunisie de les développer et de les diversifier davantage eu égard aux perspectives prometteuses dans des secteurs économiques clés tels que le phosphate.

Il a, en outre, évoqué les opportunités de coopération bilatérale et d’échanges fructueux dans les domaines culturels et scientifiques, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saïed a aussi souligné l’impératif d’actualiser le cadre juridique régissant les relations entre la Tunisie et l’Indonésie et de le développer de manière à créer une nouvelle dynamique visant à booster la coopération bilatérale.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et son soutien ferme et permanent au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits et établir un Etat indépendant avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

De son côté, Retno Marsudi a remis au président Saïed une lettre d’invitation, qui lui est adressée par son homologue indonésien, le conviant à une visite à Jakarta.

La chef de la diplomatie indonésienne s’est félicité des relations de coopération, de concertation et de coordination établies entre l’Indonésie et la Tunisie, soulignant la détermination de son pays à les développer davantage, en particulier dans les domaines d’intérêt commun, tels le commerce, l’exportation de phosphates, l’autonomisation des femmes et la défense.

Citée dans une vidéo publiée par la présidence de la République sur sa page facebook, Mme Marsudi a indiqué que la rencontre a permis d’évoquer les moyens de consolider les relations de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économique et de défense.

« Nous envisageons la signature d’un accord pour multiplier les exportations de phosphate tunisien vers l’Indonésie », a-t-elle dit.

Et d’ajouter que l’Indonésie s’engage aussi à fournir à la Tunisie des pièces de rechange pour les avions F-5, renforçant ainsi les relations bilatérales entre les deux pays.

Elle a, par ailleurs, affirmé la position de l’Indonésie en faveur d’un cessez-le-feu immédiat dans les territoires palestiniens et insisté sur l’impératif de faire pression sur Israël pour mettre fin aux violations commises. Il faut œuvrer pour résoudre ce conflit (…) la solution est celle des deux Etats, a-t-elle dit.