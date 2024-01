Le Président de la République reçoit l’ambassadeur d’Italie à Tunis à l’occasion de la fin de ses fonctions

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, après-midi, au Palais de Carthage l’ambassadeur de la République italienne en Tunisie, Fabrizio Saggio, à l’occasion de la fin de ses fonctions.

Selon un communiqué de la présidence de la République publié, vendredi, le chef de l’Etat a salué le rôle joué par l’ambassadeur italien dans le renforcement et la promotion des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, réaffirmant l’engagement à les booster davantage et à promouvoir la tradition de coordination et de consultation avec Rome sur les différentes questions d’intérêt commun.

Pour sa part, l’ambassadeur italien, Fabrizio Saggio, a fait part de ses sincères remerciements ainsi que de sa profonde gratitude envers le chef de l’Etat et les autorités tunisiennes pour l’appui et le soutien qu’ils lui ont apporté durant l’exercice de sa mission en Tunisie, soulignant que l’Italie est déterminée à se tenir aux côtés de la Tunisie et à développer les perspectives et les opportunités de partenariat avec elle au double plan bilatéral et européen.

