Saïed s’engage à offrir un climat d’affaires  » sain et approprié  » aux Saoudiens

Le Président de la République a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ibrahim Alkhorayef ainsi que la délégation l’accompagnant.

Le Président de la République a souligné l’engagement de la Tunisie à offrir un climat d’affaires » sain et approprié » afin d’attirer des hommes d’affaires et des investisseurs saoudiens et instaurer des relations de partenariat avec leurs homologues tunisiens dans plusieurs secteurs porteurs. Il a cité à titre d’exemple, les énergies renouvelables, le dessalement des eaux, la santé et les industries pharmaceutiques.

De son côté, le ministre saoudien a exprimé l’intention de l’Arabie Saoudite de lancer de nouveaux projets et d’inciter les hommes d’affaires et les investisseurs à renforcer leur présence en Tunisie à la lumière des sérieuses réformes engagées en Tunisie et qui ne manqueront pas de rétablir la confiance dans le climat d’investissement dans notre pays.

