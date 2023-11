Le président de la République reçoit le rapport annuel du Haut comité du contrôle administratif et financier pour l’année 2022

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le président du Haut comité du contrôle administratif et financier, Imed Hazgui, qui lui a remis le rapport annuel du comité au titre de l’année 2022.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, souligné la nécessité de prévoir les sanctions juridiques appropriées à toute sorte de violations et d’améliorer les textes juridiques régissant les travaux du comité, selon un communiqué de la présidence de la République.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les résultats préliminaires des travaux des commissions chargées de l’audit sur les opérations de recrutement et d’intégration effectuées dans la fonction publique.

Selon le communiqué de la Présidence, ces résultats témoignent de « l’ampleur de la mauvaise gestion » des fonds publics et révèlent que, dans un seul et même ministère, quinze mille dossiers de recrutement ou d’intégration sont inexistants.

Opérationnelles depuis le 20 octobre dernier, les Commissions d’audit ont pour mission de réaliser un audit général des opérations de recrutement et d’intégration effectuées entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021.