Le président de la République s’entretient avec le ministre syrien des AE

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu, mardi, au Palais de Carthage, avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mokdad, en visite de trois jours en Tunisie.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, souligné la détermination de la Tunisie à préserver les liens solides et historiques de fraternité et de coopération établis entre la Tunisie et la Syrie, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le président a mis en avant la volonté de la Tunisie d’intensifier la concertation et la coopération au sujet des différents dossiers bilatéraux dans les différents domaines, précise la même source.

Saied a également insisté sur les liens communs que partagent les deux pays en matière de civilisation et de culture, soulignant la volonté commune d’impulser les relations bilatérales et de relever tous les défis afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères.

La visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Tunisie, qui se poursuit pendant trois jours, intervient à l’invitation de Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Elle vise, selon le ministre, à » rétablir les relations bilatérales, après la nomination d’un ambassadeur de Tunisie en Syrie et la décision des autorités syriennes de rouvrir l’ambassade de Syrie à Tunis et de nommer un nouvel ambassadeur « .

- Publicité-