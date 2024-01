Le président de la République s’intéresse au dossier des cahiers des charges

Réuni, mercredi, au Palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le président de la République, Kais Saïed a souligné la nécessité de revoir en profondeur la portée des cahiers des charges régissant les conditions d’exercice de plusieurs activités et pratiques économiques.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a tenu à préciser que ces cahiers des charges ont été initialement » confectionnés » pour servir les intérêts de certains lobbies, privant ainsi plusieurs personnes de leur droit d’exercer des activités économiques.

Pour le président Saïed, la corruption ne se réduit pas seulement aux activités liées à l’enrichissement illicite mais plutôt englobe tout agissement ou acte sciemment commis par une quelconque personne dans le dessein d’entraver un projet ou d’omettre de rendre service aux usagers de l’administration alors qu’elle est tenue au devoir d’appliquer la réglementation en vigueur.

Une fois les conditions juridiques ont été bel et bien observées par le demandeur du service, le responsable concerné est tenu de servir l’usager dans les plus brefs délais, tout comme il est appelé à œuvrer à ne pas en retarder le traitement, a martelé le chef de l’Etat.

