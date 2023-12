Le président de la République somme les responsables locaux de «ne plus attendre les directives»

La situation sécuritaire générale dans le pays, telle est la question-clé évoquée par le président de la République, Kais Saïed, lors d’une entrevue, mercredi, au palais de Carthage, avec le ministre de l’intérieur, Kamel Feki.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a exhorté les responsables locaux au niveau des régions, délégations et des municipalités à accomplir leurs devoirs et responsabilités s’agissant de servir les citoyens dans les meilleures conditions et délais.

Les responsables ne sont pas dans l’obligation d’attendre les ordres ou les directives émanant de l’autorité centrale ou même de la présidence de la République, pour exécuter des tâches ou missions ou encore fournir aux citoyens un quelconque service, a tenu à préciser le chef de l’Etat.

Par ailleurs, le Président a également appelé à sécuriser les routes dans toutes les régions de la République et à remplacer le slogan des vacances sécurisées par celui de la route sécurisée tout au long de l’année.

Il a également donné des instructions pour multiplier les patrouilles sécuritaires afin de lutter contre toute forme de criminalité et de faire face au monopole d’un certain nombre de produits alimentaires.

Il a accusé des parties de chercher des gains et des profits illicites, mettant en garde contre toute tentative de provoquer des crises et d’exacerber les tensions sociales.

