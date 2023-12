Saïed souligne l’impératif d’ouvrir une enquête approfondie concernant la société « STIL »

Le président de la République Kaïs Saïed a effectué mercredi une visite à la Société de conditionnement d’eau et de fabrication de jus à Zaghouan, et à une société de collecte de lait à Nefza, au gouvernorat de Béja, ainsi qu’à l’ancien siège de la Société Tunisienne des Industries Laitières (STIL), à Bab Saadoun.

Dans une vidéo publiée par la Présidence de la République sur sa page Facebook, le Chef de l’Etat a souligné l’impératif d’ouvrir une enquête approfondie concernant la Société STIL, suite à la décision de sa cession en 2002, sous prétexte de la mise à niveau des entreprises nationales et des établissements publics, mettant l’accent sur l’aspect criminel qui a accompagné l’opération de sa liquidation sur 20 ans, et sur la manière d’acquisition de sa marque commerciale et de ses biens immobiliers par d’autres sociétés.

Il a relevé que durant les derniers jours, des examens ont été menés relatifs à la situation de la société STIL, rappelant que l’opération de liquidation de cette société nationale, entamée en 2003 et qui se poursuit encore, au nom de la privatisation, est en fait « une tentative de mainmise sur l’un des équipements publics en Tunisie ».

Le chef de l’Etat a précisé, par la même occasion, que plusieurs éléments de preuve montrent l’existence d’un réseau complet de corruption en relation avec la marque commerciale « STIL », l’usine et les biens immobiliers, ainsi que la manière dont elle a été » mise en faillite « , en plus de l’existence des comptes courants dans plusieurs banques.

Le Président de la République a rappelé que Stil qui a été mise en vente plusieurs fois fait l’objet de liquidation, soulignant l’existence de tout un réseau d’entreprises ou de filiales et de nombreux produits qui portent encore la marque commerciale » STIL « , restant ainsi une » société écran » derrière laquelle se présentent d’autres entreprises. Et d’ajouter que plusieurs boissons et produits alimentaires sont fabriqués sous la marque Stil, à l’exception de son produit d’origine à savoir le lait, dont la production s’est arrêtée, depuis un temps, d’où la pénurie enregistré de produit sur le marché. Saïed a rappelé que la société a été mise en faillite, et a été vendue à un prix qui ne correspond pas à sa valeur réelle. Il a également indiqué que 11 appartements appartenant à » Stil » ont été découverts, hier à la Marsa. Ces appartements sont soit en mauvais état, soit fermés ou cédés d’une manière illégale, a-t-il encore souligné. Le président de la République a mis l’accent dans ce cadre sur la nécessité de restaurer toutes les entreprises nationales et les établissements publics cédés illégalement et de mettre fin à la corruption qui règne dans la filière laitière. Le lait un produit de base demandé par le citoyen et en pénurie, est orienté vers la fabrication de fromages, de yaourts et d’autres produits alimentaires. Il a annoncé par ailleurs qu’un office des fourrages sera mis en place dans les plus brefs délais pour mettre fin au monopole et à la manipulation des prix de ce produit.