Bouderbala refuse de faire passer la loi sur la criminalisation de la normalisation

Zouhaier Maghzaoui, secrétaire général du Mouvement Echaab, a souligné dimanche que le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) refuse de faire passer la loi sur la criminalisation de la normalisation et qu’il existe une minorité au sein de cette Chambre qui veut imposer sa position à tous ».

« Ceci constitue une violation flagrante de la loi et du règlement intérieur de l’ARP », a-t-il précisé dans une déclaration accordée dimanche à l’Agence TAP, en marge d’une rencontre avec des partisans du mouvement à Gabès.

Maghzaoui a rappelé, à cet effet, que le Président de la République avait clairement exprimé sa position en affirmant que la Chambre dispose de « toutes ses prérogatives ».

Concernant les élections locales, le secrétaire général du mouvement Echaab a souligné que ces élections devraient être reportées étant donné la situation à Gaza qui pourrait empêcher, selon ses dires, une large participation à ces élections.

Maghzaoui a aussi indiqué que la guerre de Gaza concerne tous les musulmans et tous les peuples libres du monde, et que le rôle du Mouvement populaire est de soutenir la population de Gaza et de criminaliser la normalisation.

- Publicité-