Le président de l’IMA félicite la Tunisie pour l’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco

Suite à l’inscription de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, le président de l’Institut du Monde arabe (IMA-Paris), Jack Lang a, au nom de l’IMA, félicité la Tunisie et son peuple, espérant que « cette reconnaissance de la singularité de Djerba aide à conserver sa richesse et approfondir encore la tolérance qui la caractérise « .

L’île de Djerba, a-t-il posté sur sa page facebook « est un lieu unique, chargé d’histoire et d’un art de vivre bien particulier;…Une île qui symbolise tant de choses dans le rapport qu’entretient l’Homme avec son environnement et son héritage » appelant à visiter et redécouvrir Djerba, son patrimoine historique et le merveilleux musée à ciel ouvert Djerbahood.

Jack Lang a rappelé que l’Institut avait rendu hommage à Djerba, son histoire et ses habitants dans l’exposition « Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire » (24 novembre au 13 mars 2022). Cette exposition, pour rappel, a été le troisième volet d’une trilogie consacrée par l’IMA aux religions monothéistes, après « Hajj, le pèlerinage à la Mecque » en 2014 et « Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire » en 2017.