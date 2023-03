Le président de l’ODC appelle les commerçants à baisser leurs marges bénéficiaires

Le président de l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC), Ammar Dhia a appelé, jeudi, les commerçants et les prestataires de services à réviser à la baisse leurs marges bénéficiaires, afin d’alléger la pression sur les consommateurs, durant cette conjoncture économique difficile.

Lors d’une conférence organisée, par l’Institut National de la Consommation (INC), sur le thème » la consommation durable », à l’occasion de la célébration, le 15 mars, de la journée mondiale des droit des consommateurs, Ammar Dhia a souligné que la hausse des prix va impacter la consommation.

L’Indice des prix à la consommation familiale a connu, en février dernier, une hausse de 0,5%. Cette augmentation est due à la hausse des prix des produits alimentaires (+2,6%), selon les données de l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux d’inflation est également, passé à 10,4% en février, contre 10,2% en janvier 2023.

Pour faire face à cette situation, le président de l’Organisation Tunisienne de défense du consommateur, Lotfi Riahi a pour sa part, recommandé de favoriser l’économie sociale et solidaire, appelant, à cet égard, à mettre en place des coopératives qui appliquent une marge bénéficiaire réduite au moment de la vente.

« Cela constitue une alternative aux grandes surfaces qui appliquent une marge de 60%. Cette marge a entraîné une inflation galopante », a-t-il dit.

D’après lui, l’organisation a déjà créé des coopératives dans certaines zones du Grand Tunis, afin de commercialiser des produits de consommation moins chers de 15 à 20% par rapport à ceux proposés sur le marché. Et d’ajouter que d’autres coopératives seront créées à l’occasion de Ramadan, au centre ville et à Mallassine.

De son côté, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques, Houssem Edine Touiti a assuré que tous les produits alimentaires seront disponibles, durant le mois de Ramadan, et à des prix « abordables ».

Il a, dans le même contexte, fait savoir qu’un programme exceptionnel visant à approvisionner le marché en café et sucre sera lancé cette semaine.

Un autre programme de lutte contre les actes de spéculation touchant aux produits de base et de contrôle des circuits de distribution vient d’être mis en place, a-t-il ajouté.