Le président de l’UTAP reçu par Habib Jemli

Le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Abdelmajid Ezzar, a indiqué, mardi après-midi, au sortir d’une rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, que ce dernier lui a affirmé avoir achevé la composition de son gouvernement.

Jemli a confirmé avoir complété la composition de son équipe gouvernementale, a-t-il ajouté, déclarant ignorer les noms des ministres et la date de l’annonce du gouvernement.

Il a précisé que l’UTAP n’a proposé aucun nom et n’a pas demandé à connaitre le nom proposé à la tête du ministre de l’Agriculture.

“J’ai juste demandé à ce que le futur ministre de l’Agriculture soit au fait de la situation du secteur agricole en Tunisie et capable de mettre en place une stratégie efficace et de trouver des solutions aux problèmes.

Plus tôt dans la journée, Habib Jemli a indiqué, dans une déclaration de presse, que “les contours du nouveau gouvernement seront clairs dans les prochaines heures”.