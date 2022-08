Le président des Seychelles participera à TICAD 8

Le Président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, se rendra à Tunis jeudi pour assister à la huitième réunion de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), qui se tiendra du 27 au 28 août.

Selon un communiqué du Palais présidentiel, le président Ramkalawan se joindra aux « délégations de haut niveau des pays africains, du Japon ainsi que d’autres organisations telles que la Banque africaine de développement, l’Union africaine, l’Organisation mondiale du commerce et d’autres agences des Nations unies » pour discuter des questions liées à l’après- COVID-19, à la croissance économique de l’Afrique, à la réalisation de sociétés durables et à la paix et la stabilité.

Le Japon entretient depuis longtemps de bonnes relations avec les Seychelles et a aidé ce pays, un archipel de l’océan Indien occidental, à réaliser plusieurs projets, notamment dans le secteur de la pêche, qui est le deuxième contributeur à l’économie de la nation insulaire.