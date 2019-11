Le président du parlement reçoit une délégation de la commission nationale des victimes de la dictature

Le président de l’Assemblée des Représentants du peuple, Rached Ghannouchi, s’est entretenu lundi au Palais du Bardo, avec une délégation de la commission nationale des victimes de la dictature présidée par son porte-parole Abdelhamid Troudi.

Ghannouchi a fait part de la détermination de l’ARP de créer une commission parlementaire spéciale chargée d’instaurer la justice transitionnelle conformément à l’article 70 de la loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation.

Il s’agit dans ce sens de superviser l’application par le gouvernement des directives présentées à ce sujet.

Le président de l’ARP a souligné, également, l’importance de s’ouvrir aux associations concernées pour rendre les recommandations et les propositions de l’Instance Vérité et Dignité effectives, indique le parlement.

Ghannouchi a indiqué à cet effet qu’il suit de près la situation des victimes de la dictature quelle que soit leur appartenance politique.