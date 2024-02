Le président El-Sissi reçoit Antony Blinken

Le président Abdel Fattah El-Sissi a rencontré aujourd’hui le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et la délégation qui l’accompagnait. Le ministre des affaires étrangères, Sameh Shoukry, et le directeur des services de renseignements généraux, le général de division Abbas Kamel, ont assisté à la réunion.

Le porte-parole de la présidence, le conseiller Dr. Ahmed Fahmy, a déclaré que le secrétaire d’État Blinken avait transmis les salutations du président américain Joe Biden au président El-Sissi, soulignant que les États-Unis étaient déterminés à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, afin d’intensifier les efforts visant à maintenir la stabilité, la paix et le développement dans la région.

La réunion a porté sur l’évolution des efforts inlassables visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à échanger des détenus et des otages et à permettre l’accès à l’aide humanitaire dont on a désespérément besoin pour mettre fin à la grave catastrophe humanitaire dans ce secteur.

Le président El-Sissi a passé en revue les efforts considérables déployés par l’Égypte en dépit de conditions extrêmement difficiles, en prenant la tête du processus de fourniture, de coordination et d’acheminement de l’aide humanitaire essentielle à Gaza, en coordination avec les Nations unies et les organisations humanitaires. Le président a souligné le rôle central et indispensable de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à ce niveau.

Le président El-Sisi a réitéré l’importance cruciale de la mise en œuvre des résolutions internationales et des Nations unies relatives à la crise et de l’adoption de mesures sérieuses en vue d’un règlement juste et global de la question palestinienne, qui garantisse une stabilité durable dans la région.

Le secrétaire d’État Blinken a affirmé l’engagement de son pays à poursuivre la coordination et les efforts conjoints avec l’Égypte pour parvenir au calme et épargner à la région une extension de la portée du conflit. Il a salué les efforts appréciés de l’Égypte en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région.