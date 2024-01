Le président israélien visé par une plainte pénale lors de sa visite à Davos

Le président israélien Isaac Herzog a fait l’objet d’une plainte pénale lors d’une visite en Suisse, selon les procureurs suisses, sur fond d’allégations de crimes contre l’humanité dans le cadre de la guerre contre le Hamas à Gaza.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme avoir reçu une plainte pénale contre le président israélien, qui participait jeudi à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos pour discuter de la guerre de Gaza.

« Les plaintes pénales seront examinées conformément à la procédure habituelle », indique le MPC dans un communiqué, ajoutant qu’il est en contact avec le ministère des affaires étrangères « pour examiner la question de l’immunité de la personne concernée ».

Le MPC ne précise pas la nature des plaintes ni qui les a déposées.

Mais une déclaration publiée par les auteurs de la plainte, intitulée « Action légale contre les crimes contre l’humanité » et obtenue par l’AFP, indique que plusieurs personnes non nommées ont porté plainte auprès des procureurs fédéraux et des autorités cantonales de Bâle, Berne et Zurich.

La déclaration indique que les plaignants cherchent à obtenir des poursuites pénales parallèlement à une affaire portée devant la Cour internationale de justice des Nations unies par l’Afrique du Sud, qui accuse Israël d’avoir commis un génocide dans sa guerre contre le groupe terroriste du Hamas à Gaza.

Abordant la question de l’immunité, la déclaration suggère qu’elle pourrait être levée « dans certaines circonstances », notamment en cas d’allégations de crimes contre l’humanité, ajoutant que « ces conditions sont remplies en l’espèce ».

