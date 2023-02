Le président Saïd s’entretient avec la cheffe du gouvernement

La situation générale du pays ainsi que l’impératif de faire face à quiconque tente de provoquer les crises, semer la discorde et répandre les rumeurs ont été au centre de l’entretien, mardi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Lors de cette rencontre, le chef de l’Etat a affirmé que la responsabilité ainsi que le devoir sacré dictent de répondre en urgence aux revendications et aspirations des Tunisiens, soulignant que tout responsable actuellement en poste n’a plus droit à l’erreur ou à être en deça des attentes, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Le président Saïd a discuté avec Bouden de l’état d’avancement de nombre de projets en cours de réalisation, dont notamment, le projet du port en eaux profondes d’Enfidha (gouvernorat de Sousse).

Il a, à cette occasion, réitéré son appel à hâter le démarrage et la mise en activité de nombre de structures et organismes, citant en exemple, l’Institution Fidaa.

« Plus besoin de rappeler que les institutions ne sont créées que dans le souci de remplir au mieux la vocation et la finalité qui est la leur », a souligné le chef de l’Etat.

Dans ce contexte, le président Saïed a souligné la nécessité d’œuvrer à écourter les distances et les délais, soulignant que toute lenteur aussi minime soit-elle est vivement déplorable.

Tout retard est délétère, a fait savoir le chef de l’Etat, dès lors qu’il ne fait que compliquer la donne et profiter ainsi « aux inlassables sceptiques qui tentent de tramer des conspirations contre l’Etat et la patrie ».

D’autre part, le président Saïed a évoqué avec la cheffe du gouvernement les moyens permettant d’acheminer les aides aux frères en Syrie et en Turquie, sinistrés par la tragédie d’un séisme dévastateur qui a semé destruction et mort dans les deux pays.

Mardi, la Tunisie a acheminé des aides alimentaires et de secours à bord de deux avions militaires à destination de la Syrie et de la Turquie, frappées d’un puissant séisme de magnitude de 7,8 de magnitude. Elle a, également, envoyé une équipe de la protection civile et un staff médical du ministère de la Santé aux fins de contribuer aux opérations de secours et de sauvetage.

Lundi, le président de la République a donné ses instructions pour l’envoi d’aides urgentes à destination de la Syrie et de la Turquie.

Selon un dernier bilan provisoire, le séisme a fait plus de 5 mille morts et des milliers de blessés dans les deux pays.