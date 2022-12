Le président Saïd s’entretient avec la cheffe du gouvernement et les ministres de l’Intérieur et de la Justice

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et la ministre de la Justice, Leïla Jaffel. L’entretien a porté sur la situation générale du pays.

Selon un communiqué de la Présidence, le chef de l’Etat a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de satisfaire les besoins et exigences des citoyens, relevant que le plus grand défi qui se pose actuellement est d’ordre économique et social.

« La flambée des prix, la pénurie de certains produits de base, la provocation des crises et les tentatives, désormais connues de tous, ne peuvent plus durer ».

Le chef de l’Etat a mis en relief l’importance d’appliquer la loi à tous, sans exception, insistant sur le rôle majeur des appareils de l’Etat, en particulier celui de la justice.

Les aspirations des Tunisiens à une vie digne et décente ne peuvent se réaliser sans une justice impartiale et équitable, lit-on de même source.