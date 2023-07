Le président Saïed à Rome : Plus que jamais nécessaire de s’attaquer aux causes profondes de la « migration inhumaine »

Il est plus que jamais nécessaire de faire face à la montée en puissance du phénomène de la migration inhumaine et de s’attaquer à ses causes et origines profondes, a fait savoir le président de la République Kaïs Saïed lors de son entretien, dimanche, à Rome, avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, dans le cadre de sa participation à la Conférence internationale sur la migration et le développement.

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour réaffirmer également l’impératif de mobiliser les efforts en vue de contrer les réseaux criminels, premiers responsables de ce phénomène mais aussi et surtout de la traite des personnes et des organes.

Moment opportun pour rappeler les solides liens de longue date d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Italie, le président Saïed a affirmé que la récurrence des rencontres de haut niveau en peu temps vient témoigner de la profondeur de ces relations solides et de la volonté sincère de bâtir un avenir commun répondant au mieux aux aspirations des peuples tunisien et italien et à leurs intérêts supérieurs.

La réunion a été également l’occasion de discuter des différents volets et thèmes inscrits à l’ordre du jour de la conférence internationale sur le thème « Migration et développement ».

Makram Haj Ayed

