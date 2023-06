Le président Saïed participe les 22 et 23 juin au Sommet de Paris pour nouveau pacte financier mondial

A l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, le président de la République, Kaïs Saïed s’envolera, mercredi, pour la France où il devra participer au Sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial qui se tiendra 22 et 23 juin, a annoncé la présidence de la République dans communiqué publié, mardi.

Prendront part à ce sommet, plus de 300 chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que de hauts responsables d’organisations internationales et des représentants du secteur privé et de la société civile, cite-t-on de même source.

Le sommet s’inscrit dans une perspective tendant à instaurer les piliers d’un nouveau système financier mondial permettant de répondre au mieux aux nouveaux défis du XXIe siècle, dont notamment la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité.

