Le président Saïed réaffirme l’attachement de la Tunisie à sa souveraineté et aux constantes de sa politique étrangère

Le président de la République, Kaïs Saïed, a réaffirmé l’attachement viscéral de la Tunisie à sa souveraineté et aux constantes de sa politique étrangère, dont en premier lieu, le rejet catégorique de toute forme d’ingérence dans ses affaires intérieures.

C’était lors de son entretien, vendredi, au Palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, des Tunisiens à l’étranger et de la Migration, Nabil Ammar, lors duquel le chef de la diplomatie tunisienne a passé en revue le bilan de sa récente visite en France.

Cité dans un communiqué de la Présidence de la République, Saïed a saisi l’occasion pour préciser qu’autant la Tunisie est fermement attachée au principe de non-ingérence dans les affaires des autres pays, autant elle rejette toute forme d’immixtion dans ses affaires internes, émanation pure et dure de la volonté de son peuple.

Il a souligné que « la Tunisie a une histoire beaucoup plus riche que d’autres pays en termes d’enseignements des droits et libertés », rappelant que le peuple tunisien, qui s’est révolté au nom de la liberté et de la dignité nationale, n’acceptera jamais de revenir en arrière.

Fort de son histoire ainsi que de son legs bien ancré en matière des droits et des libertés, notre pays ne se permet pas de donner des leçons aux autres, tout comme il est en position de ne pas recevoir ou accepter de leçons de n’importe quelle autre partie, a-t-il encore martelé.

Les 30 et 31 mai dernier, le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar s’est rendu en France dans le cadre d’une visite de travail, à l’invitation de son homologue Catherine Colonna.

