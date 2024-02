Le président Saïed reçoit le chef du gouvernement

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi soir, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.



Selon un communiqué de la présidence de la République publié sur sa page officielle Facebook, la réunion a été l’occasion de débattre de la marche de l’action gouvernementale lors des derniers jours et de discuter des différents volets inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres prévu, demain, samedi.



Lors de cette réunion, le président de la République a réitéré son appel à opérer une « purge » au sein de l’administration et à imposer le respect de la loi à Tous, soulignant « qu’une guerre de libération nationale sera menée afin d’opérer une purge contre quiconque voudrait saboter l’Etat ou le soumettre à l’inféodation à l’étranger ».



Dans le cadre de cette réunion, le président Saïed a évoqué également le dossier des cahiers des charges, appelant à ce titre à la nécessité de les revoir en profondeur.



Ces cahiers des charges ont été élaborés « sur mesure » afin de servir les intérêts des lobbies et de leur permettre d’asseoir leur monopole sur certains domaines et secteurs, a-t-il fait savoir.



Souvent présentées comme une alternative au régime des autorisations, les cahiers des charges ne sont en fait qu’une forme élaborée d’un « monopole déguisé », a encore martelé le président Saïed, dénonçant à ce titre les conditions « excessives » y figurant auxquelles ne peuvent répondre que seuls les « coutumiers » du jeu de la spéculation et de la concurrence déloyale.

